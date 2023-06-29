В США полицейские два часа простояли в воде, спасая ламантина

Животное пострадало от токсинов цветущих водорослей.

В округе Пинеллас (штат Флорида, США) помощники шерифа спасли тонущего ламантина — об этом говорится в пресс-релизе офиса округа. Все началось с того, что сотрудница полиции Джилл Констант и ее напарник получили вызов о том, что ламантин попал в беду. Полицейские выехали на место происшествия и нашли на поверхности воды животное, дыхание которого было затруднено — оно пыталось цепляться за камни, чтобы не утонуть. Тогда Констант сняла снаряжение, вместе с напарником залезла в воду, а затем они два часа держали голову ламантина над водой, дожидаясь прибытия специалистов.

Некоторое время спустя животное стало приходить в себя и отбиваться от полицейских, барахтаясь в воде. Вскоре к истощенному ламантину приехали сотрудники Комиссии по охране рыбных ресурсов и диких животных Флориды. В офисе шерифа отметили, что животное, по всей видимости, пострадало от токсинов цветущих водорослей. В свою очередь биологи Комиссии заявили, что ламантин вскоре полностью поправится.

Реклама

Ламантины — это крупные морские млекопитающие, приходящиеся родственниками слонам. Их отличает яйцевидная голова, ласты и хвост. Ламантинов также называют морскими коровами, поскольку они отличаются внушительными размерами (длина до трех метров, вес до 550 килограммов), медлительностью и легкостью в отлове. Эти млекопитающие обитают в прибрежных водах и реках юго-востока США, в водах Карибского бассейна и в восточных акваториях Мексики.

Ранее сообщалось, что в городе Альбукерке (штат Нью-Мексико, США) полицейские пошли по кровавому следу и нашли клетку с бенгальским тигренком.