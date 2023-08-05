В США полицейские попросили не вызывать их на оргии ламантинов

Спаривающиеся животные баламутят воду и размахивают хвостами.

В штате Флорида (США) полицейские призвали местных жителей и туристов не вызывать их на оргии ламантинов, а также не тревожить самих животных. Офис шерифа опубликовал в соцсетях видео с дюжиной крупных ламантинов, собравшихся у берега. В полиции попросили уважать частную жизнь животных в этот чувствительный для них период. В офисе шерифа пояснили, что неравнодушные граждане часто звонят в полицию, поскольку думают, что ламантинам нужна помощь, хотя на самом деле с ними все в порядке.

В некоммерческой организации Save the Manatee Club пояснили, что спаривающиеся животные баламутят воду и размахивают ластами и хвостами, однако бояться этого не нужно. Специалисты отметили, что спаривание ламантинов с весом до 450 килограммов — это обычное явление летом.

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«Спаривание у этих животных представляет собой сложный процесс: самка окружена группой самцов, которые шумно борются за право спаривания», — отметил координатор Комиссии по охране рыбных ресурсов и дикой природы Флориды Энди Гарретт.

Ранее сообщалось, что в Сарасоте (Флорида) 38-летний ламантин по имени Хью, который жил в океанариуме Mote, погиб во время спаривания с братом.