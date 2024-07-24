В США полиция просит держаться подальше от депрессивного медведя

Хищник с грустным видом привлек внимание автомобилистов в округе Уолтон.

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Полиция штата Флорида, США, предупредила жителей об опасности взаимодействия с депрессивным черным медведем, который был замечен на обочине дороги. Медведь с грустным видом поселился на шоссе 98 в округе Уолтон и привлекал внимание проезжающих автомобилистов.

Некоторые из них пытались сделать селфи с медведем, но он явно не был в настроении фотографироваться. Представитель шерифа отметил, что из-за любопытства людей медведь начал испытывать стресс. Он попросил не приближаться к медведю, так как тот может проявить агрессию.

Сотрудники Комиссии по охране рыбных ресурсов и диких животных штата Флорида (FWS) прибыли на место, где видели медведя, но к тому времени он уже ушел в лес. Они предположили, что медведь просто перегрелся, поэтому выглядел растерянным и угрюмым.

Ранее сообщалось, что в городе Нейпервилл (штат Иллинойс, США) два медведя ворвались на пикник и доели всю еду, какую нашли.