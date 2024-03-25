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В США пожилые велосипедистки вступили в схватку с пумой

Фото: Unsplash

Хищный зверь напал на пожилых женщин по неизвестным причинам.

В штате Вашингтон (США) пять велосипедисток 50-60 лет из велоклуба Recycled Cycles Racing подверглись нападению самца пумы, случилось это на туристической тропе. Вначале пума напала на 60-летнюю Кери Бержер, сбив ее с велосипеда в канаву и вцепившись ей зубами в челюсть. Подруги Бержер вступили в бой с животным, пытаясь отбить подругу.

В результате 15-минутной борьбы пума отпустила пострадавшую. Женщины прижали животное к земле одним из велосипедов и вызвали спасателей, которые оказали первую помощь Бержер и отвезли ее в больницу. Самец пумы к тому времени уже не дышал. Эксперты Департамента рыбных ресурсов и дикой природы штата Вашингтон исследовали тушу животного и пришли к выводу, что оно не было заражено бешенством. Причина агрессивного поведения зверя остается неизвестной.

Ранее сообщалось, что на Голливудских холмах (город Лос-Анджелес, штат Калифорния, США) пума напала на собаку, которую выгуливал хозяин, сорвала ее с поводка и утащила. 

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