В США преступник имитировал эпилепсию и украл щенков бульдога

Стоимость каждого из животных составляла около 384 тысяч рублей.

Американский преступник инсценировал эпилептический припадок, чтобы украсть дорогостоящих щенков. Происшествие случилось в одном из пригородов Денвера, штат Колорадо, в конце февраля и было зафиксировано камерами видеонаблюдения. Трое мужчин вошли в зоомагазин с небольшим интервалом друг от друга, осмотрели помещение, после чего начали интересоваться щенками бульдогов, цена каждого из которых составляла 4 299 долларов (около 384 тысяч рублей).

Через некоторое время один из злоумышленников упал и начал корчиться, изображая эпилептический припадок. Тем временем его напарник открыл клетку с щенками, забрал двоих и побежал прочь из магазина. Один из сотрудников попытался задержать похитителя, тот выронил животных, однако успел поднять их обратно и скрыться вместе с другим участником ограбления. Оба мужчины сели в золотой Cadillac Escalade с затонированными окнами и отсутствующими номерами и быстро покинули место происшествия.

Мужчину, сыгравшего роль больного эпилепсией, задержали. Полиция продолжает поиски остальных участников преступления и водителя автомобиля. Позднее одна из похищенных собак была возвращена благодаря женщине, которая приобрела ее у уличного продавца за 1500 долларов (примерно 134 тысячи рублей), заметив сходство животного с фотографиями украденных бульдогов в новостной передаче о краже.

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