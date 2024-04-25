В США пьяных стервятников спасли от похмелья

Причиной опьянения птиц стали забродившие продукты из мусорного контейнера.

В США добровольцы спасли двух стервятников, которые опьянели после того, как нашли в мусорном баке забродившую пищу. Сотрудники некоммерческой организации, занимающиеся спасением хищных птиц, обнаружили двух американских чёрных грифов (Coragyps atratus) в штате Коннектикут.

Птицы не могли устоять на ногах, падали и теряли сознание, поэтому им потребовалась помощь людей. Добровольцы осмотрели грифов и выяснили, что те были пьяны. Предполагается, что пернатые нашли забродившие продукты в мусорном баке и съели их, что привело к сильному опьянению.

Добровольцы дали стервятникам много воды и оставили их на ночь под наблюдением, чтобы помочь справиться с похмельем. На следующий день волонтеры накормили хищных птиц и, убедившись, что они полностью восстановились, выпустили их на свободу.

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Американского чёрного грифа также называют американской чёрной катартой, или урубу. Вид распространён на большой территории Северной и Южной Америки и питается падалью.

Ранее сообщалось, что житель города Костомукша (Карелия) Михаил Чумаков устроил на своем балконе вытрезвитель для пьяных свиристелей.