В США рабочие делали ремонт и замуровали в стене кота. Хозяйка не растерялась

Женщина сама пробила в стене отверстие и спасла питомца.

В штате Пенсильвания (США) местная жительница обнаружила, что рабочие, штукатурившие стену ее квартиры, случайно замуровали в ней домашнего кота женщины. Когда ремонтники ушли, она поняла, что питомца нигде нет.

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«Захожу в квартиру и сразу же слышу, что он мяукает и скребет стену изнутри. Ужасно его жаль — он наверняка перепугался», — рассказала американка.

Она сразу же обратилась в экстренные службы, где ей посоветовали своими силами пробить в стене отверстие. Женщина последовала этому совету — и спасла своего кота. Позже она опубликовала ролик о спасении питомца в соцсетях и его просмотрели 2,8 миллиона раз.

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