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В США разбился 90-летний астронавт «Аполлона-8»: когда-то он облетел Луну и сделал знаменитый снимок «Восход Земли»

Фото: YouTube

Уильям Андерс и его знаменитый снимок «Восход Земли» (Earthrise)

Уильяму Андерсу было 90 лет.

Астронавт Уильям Андерс, участник экспедиции «Аполлон-8», погиб в авиакатастрофе: его самолет ВВС T-34 Mentor потерпел крушение у островов Сан-Хуан в штате Вашингтон. Самолет упал в залив Пьюджет-Саунд недалеко от острова Оркас, после чего затонул. 

Уильям Андерс 21 – 27 декабря 1968 года совершил полёт в космос в составе экипажа космического корабля «Аполлон-8», первый в истории пилотируемый полёт к Луне.

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