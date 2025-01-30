В США разбился самолет с известными фигуристами

Погибли все, кто находился на борту, — 64 человека.

В США разбился самолет с фигуристами на борту. При заходе на посадку в Вашингтоне он столкнулся в воздухе с военным вертолетом Sikorsky H-60 (Black Hawk), сообщил NBC4.

При столкновении и падении в реку самолёт полностью разрушился. На борту находились 64 человека — все они погибли. Водолазы достали из реки тела 30 из них, поисковые работы продолжаются. В вертолете было три человека, шансов выжить у них тоже не было.

Известно, что на борту разбившегося лайнера были 14 фигуристов и тренеров. Среди них — чемпионы мира Евгения Шишкова и Вадим Наумов. Они завоевали титул в 1994 года в парном катании в составе сборной России. На зимней Олимпиаде 1992 года в Альбервиле россияне заняли пятое место, на Играх в Лиллехаммере в 1994 году — четвертое. В 1995-м Шишкова и Наумов поженились, а в 1998-м, после того как не попали в состав национальной сборной на Олимпиаду в Нагано, переехали в США. В 2001 году у них родился сын, который тоже стал фигуристом и занял четвертое место в соревнованиях одиночников на чемпионате США.

Сами фигуристы в Америке занимались тренерской работой. Работали, в том числе, с Кэтрин Оршер и Гарретом Лукашем, которые выигрывали чемпионат США в 2005 году. Кроме них в разбившемся самолете была Инна Волянская, бронзовый призер чемпионата СССР в парном катании, и ученица Татьяны Тарасовой.

Среди погибших в авиакатастрофе были также Спенсер Лейн, Джина Хан, Франко Апарисио, сестры Эверли и Алидия Ливингстон, Шон Кей и Анджела Янг. Все они — молодые фигуристы, проходившие Национальный лагерь развития фигурного катания в Уичито.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал катастрофу и фактически возложил вину на экипаж вертолёта. Он заявил, что следит за ситуацией, а также пообещал предоставить более подробную информацию по мере ее возникновения.

Реклама