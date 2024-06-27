В США разрешили отстрел «кокаиновых медведей»

Жителям Флориды разрешили открывать огонь по агрессивным хищникам.

Губернатор штата Флорида (США) Рон Десантис подписал законопроект, наделяющий местных жителей правом стрелять в медведей, которые проникают на их территорию и ведут себя агрессивно. В соцсетях документ прозвали «законом о кокаиновых медведях», поскольку Десантис сравнил агрессивных хищников с кокаиновыми наркоманами.

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«Они выламывают вашу дверь, стоят в гостиной, рычат и разносят обстановку вдребезги? Если столкнетесь с одним из таких «медведей на кокаине», можете пристрелить его. Точка», — заявил губернатор.

Согласно законопроекту, после подобного происшествия гражданин должен уведомить власти нем в течение суток. Также гражданам запрещается хранить туши медведей и торговать ими, а стрелять по хищникам они смогут лишь в том случае, если те самостоятельно забредут на частную территорию, а не будут «привлечены или заманены туда». Власти Флориды также отметили, что закон защищает скотоводческие хозяйства в нескольких округах Флориды, для которых медведи стали реальной проблемой.

Впрочем, противники нового закона утверждают, что он угрожает популяции флоридских медведей — та однажды уже серьезно пострадала из-за деятельности человека. Как отметили зоозащитники, с 2006 года в штате Флорида было зафиксировано менее 40 столкновений медведей с людьми, причем ни одно из них не закончилось гибелью последних. Противники закона, вступающего в силу с 1 июля, намерены подать в суд на власти штата.

Ранее сообщалось, что в городе Даунивилл (штат Калифорния, США) черный медведь (барибал) вломился к дом к 71-летней Патрис Миллер, убил и съел ее.