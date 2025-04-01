В США речные выдры сбежали из зоопарка под прикрытием снегопада

Луи и Офелию ищут при помощи фотоловушек и следопыта.

Две речные выдры, Луи и Офелия, воспользовались сильным снегопадом и сбежали из вольера в зоопарке Висконсина (США) в минувшие выходные, проделав дыру в ограде. Незаметно покинув территорию, они устремились к соседним водоемам. Однако пропажа была обнаружена работниками зоопарка только в понедельник утром во время обычной проверки.

Анализируя записи с камер наблюдения, сотрудники зоопарка пришли к выводу, что выдры могут находиться где-то рядом. На видеоматериалах видно, как они весело прыгают и катаются по снегу, оставляя за собой четкий след. Эксперты считают, что Луи и Офелия вряд ли уйдут далеко, так как выдры предпочитают обитать на привычной территории, а расположенные вокруг воды предлагают им пищу и подходящие условия для жизни.

Зоопарк приступил к активным поисковым мероприятиям. В прилегающих районах были установлены фотоловушки, а также приглашен профессиональный следопыт. Администрация обратилась к жителям окрестностей с просьбой сообщать о встречах с выдрами. Зафиксировано два случая обнаружения Луи и Офелии в одной местности, что внушает надежду на их скорый возврат.

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Обновлено: на днях зоопарк сообщил, что Офелию удалось вернуть домой и выпустить обратно в её привычный вольер после осмотра ветеринара и карантина – однако её напарник Луи остаётся в бегах. Возможно, он пустился на поиски пары: сейчас у выдр как раз сезон размножения. Но сотрудники не теряют надежды поймать беглеца.

Ранее сообщалось, что кобра по кличке Гудини сбежала из зоопарка через светильник.