В США рыбак поймал трех редчайших оранжевых омаров

Уникальных животных поселили в аквариуме одного из ресторанов Портленда.

Житель города Портленд (штат Мэн, США) Питер Прэй за неделю поймал трех редких оранжевых омаров — об этом рассказали представители городского рыбного рынка «Харбор». По их словам, два омара попались Прэю 9 июня, а еще одного он поймал шесть дней спустя. Всех трех уникальных животных поселили в аквариуме одного из ресторанов портового района Портленда, где на них могут посмотреть все желающие.

При этом Питер уже заявил, что готов передать своих омаров ученым ради исследований, но только в том случае, если их вернут живыми и невредимыми, после чего рыбак собирается выпустить свой улов обратно в океан. Любопытно, что всего несколькими днями ранее другого оранжевого омара выловил местный рыбак Грегг Тернер. Он передал пойманное ракообразное ученым из Университета Новой Англии, чтобы те выяснили причину его неординарной окраски.

Реклама

Принято считать, что оранжевый цвет панциря встречается всего лишь у одного из 30 миллионов омаров — но в последнее время в США их стали ловить довольно часто, что уже привлекло внимание исследователей. Специалисты полагают, что ракообразные нехарактерного цвета рождаются из-за генетической мутации. При этом необычный оттенок делает омаров привлекательнее для хищников, поэтому они редко выживают в дикой природе долго.

Ранее сообщалось, что американская семья во время прогулки по пляжу полуострова Кейп-Код (штат Массачусетс) обнаружила редчайшего синего омара.