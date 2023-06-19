В США рыбаку попался «инопланетный монстр». Вместо рта у него воронка, полная зубов

Американца удивил внешний вид бесчелюстного животного, обитающего в реках и морях.

Житель США Эрик Осински во время рыбалки на озере Шамплейн (штат Нью-Йорк) поймал необычное существо, внешний вид которого напомнил ему инопланетного монстра из кино. Мужчина отправился рыбачить вместе с сыном — они хотели наловить форели в одном из ручьев, впадающих в озеро.

Но вместо рыб Осински довольно быстро выловил жутковатое создание длиной около 60 сантиметров. Извивающееся тело с зубастым круглым ротовым отверстием напомнило рыбаку монстра Сарлакка из «Звездных войн».

Рыбак сфотографировал миногу и выпустил обратно в ручей. Снимок он опубликовал в соцсетях, после чего он набрал сотни комментариев.

На самом деле Эрику попалась морская минога – животное из необычной группы позвоночных животных, которых называют бесчелюстными. Главное отличие бесчелюстных от рыб – у них нет чешуи. Именно поэтому гладкое тело очень сложно удержать, если кому-то захочется взять миногу в руки.

«Даже не думал, что на удочку можно поймать такое чудище», — написал один из пользователей.

Минога — это паразитический вид позвоночных морских животных с длинным змеевидным телом. Они часто присасываются к телу других рыб, высасывая из них кровь – настоящие водяные вампиры. Чтобы прикрепиться к жертве, они используют свои ротовые воронки – челюстей-то у них нет.

«Уже не зверь, но еще не рыба», — так рыбаки говорят о миногах. В озере Шамплейн миног впервые заметили в далеком 1929 году — но до сих пор не известно, обитали ли они там изначально или были занесены человеком. Последние генетические исследования показали, что миноги могли жить в озере еще десять тысяч лет назад.

Морская минога (Petromyzon marinus) Фото: NOAA Great Lakes Environmental Research Laboratory / Flickr

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Жуткая, если разглядывать через увеличительное стекло, ротовая воронка миноги не раз вдохновляла фантастов на создание инопланетных монстров – от марсианских пиявок братьев Стругацких до американских «Чужих».

Ротовая воронка служит миноге, чтобы присосаться к жертве — и ее же самцы используют, чтобы вытолкнуть соперника или, наоборот, удержать самку. Самец ловит избранницу присоской за любую часть тела, а затем перецепляется в теменную часть, обвивает партнершу хвостом и, слегка сжимая ее, помогает метать икру. Оба партнера — самец и самка — используют ротовую воронку и для строительства гнезда.

Еще три важных отличия миноги от рыб — это отсутствие парных плавников, жаберные мешки (открываются семью парами дырочек по бокам ее «шеи») вместо жаберных дуг и крышек, и небольшое отверстие перед глазами, похожее на замочную скважину.

«Скважина» ведет в полость, которая служит и для обоняния, и для восприятия света (в дополнение к глазам). Благодаря хорошему нюху миноги выискивают партнеров. Светочувствительность обеспечивают сетчатка и хрусталик, хотя он плоский и недоразвитый; третий глаз нужен личинкам, избегающим яркого света.

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