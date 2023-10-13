В США рысь атаковала детей, которые играли на улице

Пострадавших мальчика и девочку доставили в больницу.

В штате Джорджия (США) агрессивная рысь напала на детей. Мальчик и девочка играли около своих домов, расположенных примерно в 400 метрах друг от друга — хищная кошка напала на них с разницей в 15-30 минут. Рысь покусала и поцарапала детей: они были госпитализированы.

Представитель пожарно-спасательной службы округа Оглторп Коди Гиббс отметил, что ранее в том же районе от нападений рыси пострадали две собаки.

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«Мы подозреваем, что на всех напало одно и то же животное. Это определенно странное стечение обстоятельств», — сказал Гиббс, отметив, что неизвестно, была ли дикая кошка больна бешенством.

В настоящее время агрессивная рысь находится на свободе — сообщений о ее новых нападениях пока не поступало. Власти призвали местных жителей проявлять осторожность и внимательно следить за детьми на улицах.

Ранее в Приморском крае амурский тигр напал на местную жительницу в лесу — инцидент произошел в 3,5 километрах от села Раковка (Уссурийский городской округ).