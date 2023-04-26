В США самолет совершил аварийную посадку после того, как в кабине пилотов открылось окно

В результате инцидента никто не пострадал.
Самолет следовал из Коннектикута в столицу США Вашингтон и был вынужден совершить аварийную посадку. Инцидент произошел 18 апреля.
В записи по радио, слышно, как пилот спрашивает авиадиспетчеров в международном аэропорту Брэдли в Хартфорде, может ли он вернуться на посадку. В результате рейс был задержан на шесть часов, а пассажиров пересадили на другое воздушное судно.
«У нас после взлета открылось окно», – говорит пилот.
Он сообщил авиадиспетчерам Bradley International, что не может слышать инструкции из-за шума ветра, потому что не может запереть окно в кабине. Неясно, был ли инцидент вызван недосмотром или проблемой технического обслуживания.
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