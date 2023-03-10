В США сервал под кокаином сбежал от хозяина и сломал лапу

Эксперты пока не выяснили, как наркотик попал в организм экзотического кота.

Спасатели города Цинциннати (штат Огайо, США) нашли сбежавшего от хозяина сервала, который находился под воздействием кокаина. Экзотический домашний питомец сумел удрать из хозяйской машины, а затем начал бегать по центру города. В какой-то момент сервал забрался на дерево — спасатели смогли спустить его оттуда при помощи сотрудников городского Центра по уходу за животными. При этом кот умудрился сломать лапу.

Токсикологическое исследование показало, что животное находилось под воздействием кокаина. Поначалу спасатели приняли кота за гибрид экзотической породы домашних кошек, саванны — их в штате Огайо разрешают держать дома. Однако позже ДНК-тесты показали, что спасателям попался настоящий африканский сервал — он относится к диким видам, которых запрещено содержать дома в Огайо.

«Пока мы не можем установить, как именно животное употребило кокаин. Этот наркотик может привести к гиперактивности или вялости у кошек, а при попадании в организм большой дозы он способен вызвать судороги», — рассказал представитель Центра по уходу за животными.

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В настоящее время сервал находится в зоопарке Цинциннати, где получает ветеринарную помощь, а его хозяина арестовала полиция. Мужчина уже согласился сотрудничать с правоохранительными органами.

Сервал — это хищное млекопитающее, обитающее на севере Африки и известное своими охотничьими навыками. В диких условиях сервалы питаются птицами, грызунами и другими мелкими животными. Из-за экзотического внешнего вида сервалы часто содержатся в зоопарках и в качестве домашних питомцев. Однако в большинстве стран их содержание дома запрещено.

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