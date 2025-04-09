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В США слоновые черепахи в сто лет впервые стали родителями

В США слоновые черепахи в сто лет впервые стали родителями

Четырех маленьких черепашат содержат в специально оборудованном вольере.

Зоопарк Филадельфии (США) стал свидетелем важного события: пара галапагосских черепах, возраст которых приближается к столетнему рубежу, впервые стала родителями. Эти черепахи, известные как Мамми и Абраццо, являются одними из старейших представителей своего вида в зоопарке.

Мамми живет в зоопарке с 1932 года и ей сейчас 97 лет, в то время как ее партнер, 96-летний Абраццо, прибыл в Филадельфию только в 2020 году. В ноябре 2024 года Мамми отложила яйца, из которых впоследствии вылупились четыре маленьких черепашонка.

Первая черепашка появилась на свет 27 февраля. Все детёныши оказались самками. В настоящее время они содержатся в специально оборудованном вольере, изолированном от посторонних взглядов, но скоро, 23 апреля, в честь 93-летия пребывания Мамми в зоопарке, посетители смогут увидеть молодняк.

Ранее сообщалось, что в Швейцарии показали миру чрезвычайно редкого детеныша галапагосской черепахи. Крошечная красноглазая рептилия появилась на свет альбиносом: черепашка имеет беспигментную кожу и бледный, будто фарфоровый, панцирь.

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