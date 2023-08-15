В США собака на гольф-каре сбила ребенка

Четырехлетняя девочка не получила серьезных травм в результате ДТП.

В городе Вестленд (штат Мичиган, США) собака случайно запустила гольф-кар и сбила четырехлетнюю девочку. Инцидент произошел на развлекательном мероприятии Blues, Brews and BBQ («Блюз, напитки и барбекю»). Собака по кличке Белла, принадлежащая городскому отделу пожарной безопасности, залезла на сиденье гольф-кара. В какой-то момент Белла решила спрыгнуть на пол и приземлилась прямо на педаль газа.

Гольф-кар начал движение — пожарные безуспешно попытались его остановить. В итоге машина сбила девочку и правым колесом проехала по ее левой ноге. Сотрудники «скорой помощи» сразу же осмотрели пострадавшую: она была сильно потрясена произошедшим, но не получила серьезных травм. Мать девочки отказалась от ее госпитализации.

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«К счастью, уже через несколько минут после инцидента ребенок снова ел попкорн, а через десять минут – вернулся к прыжкам на батуте», – поделились в пожарной службе.

Ранее сообщалось, что в деревне Гронан (Великобритания) бордер-колли по кличке Фрея прыгнула за руль машины Jeep Cherokee и устроила ДТП.