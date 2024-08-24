В США собака оставила невесту без обручального кольца

Австралийская овчарка погрызла украшение и проглотила бриллиант.

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В США собака едва не сорвала свадьбу местной жительницы Хлои Миллер, проглотив бриллиант из ее обручального кольца. Девушка встречалась со своим возлюбленным несколько лет — и в какой-то момент он сделал Хлои предложение, подарив кольцо с крупным бриллиантом.

Однажды девушка сняла украшение и положила его на туалетный столик. Пока Хлои не было дома, ее собака, австралийская овчарка по кличке Чарли, не сидела без дела. Она нашла кольцо, разгрызла украшение и съела бриллиант из него.

Лишь четыре дня спустя жених девушки во время прогулки нашел драгоценный камень — в экскрементах пса. Бриллиант отнесли ювелиру: тот сумел вставить камень обратно в кольцо и закрепить его. По словам девушки, она так сердилась на Чарли из-за этого случая, что кольцо до сих пор вызывает у собаки очень эмоциональную реакцию.

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