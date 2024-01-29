В США собака спасла провалившегося под лед хозяина

Инцидент произошел на озере Арбутус в штате Мичиган.

На озере Арбутус (штат Мичиган) собака спасла своего 65-летнего хозяина, который провалился под лед. Инцидент произошел 18 января: оказавшегося в воде мужчину заметили прохожие и позвонили в службу спасения. Вскоре к озеру приехал полицейский Кэммерон Беннеттс — он вышел на лед со спасательным диском на веревке, но понял, что может сам оказаться в воде, если отойдет далеко от берега.

В то время Беннеттс заметил, что рядом с местом, где мужчина провалился под лед, стоит его пес Руби. Тогда полицейский подозвал собаку, привязал спасательный диск к ее ошейнику, а потом попросил хозяина позвать животное. Руби прибежал к нему со спасательным приспособлением, после чего утопающий взял его в руки, а полицейский начал тянуть за трос.

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Беннеттс вместе со своим помощником, сотрудником пожарной службы, сумели вытащить мужчину из ледяной воды, в которой он провел 16 минут. Его доставили в больницу, где врачи оказали пострадавшему медицинскую помощь, а затем отпустили домой.

Ранее сообщалось, что в штате Айова (США) 17-летний Джо Сэлмон спас 83-летнего Томаса Ли и его собаку по кличке Купер из ледяного озера.