В США собака спасла упавшего в ущелье хозяина

Мужчина не справился с управлением и рухнул туда на автомобиле.

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В США пес спас своего владельца, который не справился с управлением и упал на машине в ущелье. Это произошло в штате Орегон. Мужчина ехал с четырьмя собаками по горной местности. На одном из участков дороги его занесло, и он вместе с автомобилем сорвался в ущелье. Одна из собак прошла 6,5 км до места, где остановилась группа туристов. Она дала понять, что что-то случилось.

На следующий день туристы нашли машину в ущелье. Они позвонили в службу 911 и привели на место спасателей, так как сами не могли добраться до места аварии из-за крутых склонов. Пострадавшего обнаружили примерно в 90 метрах от автомобиля после того, как он начал кричать. Сотрудники лесной службы использовали бензопилы, чтобы расчистить путь для спасательной команды.

На обоих сторонах ущелья была установлена сложная веревочная система. Когда спасатели добрались до мужчины, они поместили его в носилки, которые зацепили за натянутые канаты. Затем пострадавшего переправили через горную реку на другую сторону ущелья. Мужчину доставили в больницу на вертолете. Все три собаки были найдены живыми на месте аварии.

Ранее сообщалось, что на озере Арбутус (штат Мичиган, США) собака спасла своего 65-летнего хозяина, который провалился под лед.