В США собака застрелила охотника из винтовки. Вот как это было

Врачи не сумели спасти раненого мужчину.

В штате Канзас (США) собака наступила на винтовку и убила 30-летнего охотника выстрелом в спину. Мужчина получил смертельное ранение, когда ехал по проселочной дороге примерно в 70 километрах к югу от города Уичито. Как считают в полиции, в задней части салона сидела собака, которая случайно наступила на винтовку, после чего раздался выстрел. Пуля попала в спину охотнику, сидевшему на переднем пассажирском сидении.

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Фото: Unsplash

Прибывшие на место происшествия сотрудники «скорой помощи» не смогли спасти мужчину. При этом известно, что водитель пикапа не пострадал. Кому принадлежали пикап и собака, а также кто именно позвонил в службу спасения, на данный момент остается неизвестным. По мнению полицейских, произошедшее — это несчастный случай. Непонятно, почему оружие не было на предохранителе, почему не лежало в чехле, ну и вообще, как собаке удалось нажать на курок.

Ранее сообщалось, что в турецкой провинции Самсун собака застрелила мужчину, когда они вместе возвращались с охоты. В конце ноября 32-летний Озгур Геврекоглу отправился в лес на охоту и взял с собой несколько собак. Когда они уже собирались назад, мужчина положил заряженное ружье в багажник автомобиля — и ровно в этот момент туда запрыгнула одна из гончих и нажала лапой на спусковой крючок. Оружие выстрелило в упор, и Озгур погиб на месте происшествия.