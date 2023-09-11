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В США трехлапый медведь по кличке Штатив забрался в дом и напился

Фото: Скриншот: YouTube

Незваного гостя смог прогнать домашний пес Бруно.

В городке Лейк-Мэри (штат Флорида, США) трехлапый медведь по кличке Штатив проник на веранду частного дома. Инцидент произошел в воскресенье, 3 сентября. Когда незваный гость подошел к дому, там находился только 13-летний подросток Джозеф Диглио, который смотрел телевизор. Первым появление медведя заметил пес мальчика по кличке Бруно, поднявший лай.

Как оказалось, в гости к Джозефу и Бруно заглянул известный в Лейк-Мэри трехлапый медведь, которого местные жители прозвали Штативом из-за его увечья. Штатив залез на веранду, побродил там, а потом направился к холодильнику и стал потрошить его. Добычей медведя, среди прочего, стали алкогольные коктейли, которыми он успел напиться. Все происходящее Джозеф Диглио снимал на телефон через окно.

«В нашем патио самый настоящий медведь. Боже, я никогда не видел медведей так близко», — сказал подросток за кадром.

В итоге лай Бруно заставил Штатива уйти. Позже подросток рассказал, что медведь забрался на веранду его дома уже во второй раз.

«Честно говоря, это просто часть нашей жизни здесь», — заключил Диглио.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае заметили медведя с бидоном на голове.

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