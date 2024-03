В США ученые вмешались в масштабную змеиную оргию

Инвазивные питоны сплелись в клубок рекордного размера сразу из шести змей – ученым удалось зафиксировать это необычное явление в штате Флорида.

В штате Флорида (США) ученые обнаружили питонов, которые в ходе спаривания сплелись в клубок рекордного размера — около 2,1 метра. Целью экспедиции в регион Эверглейдс был поиск темных тигровых питонов, которые расплодились в штате. Каждый февраль у этих змей начинается брачный сезон, в ходе которого самцы устремляются на поиск самок. В этот момент ученые снабжают некоторых самцов специальными радиопередатчиками.

Сигналы этих устройств помогают специалистам найти сразу несколько змей, вовремя вмешаться и помешать их размножению – все для того, чтобы сократить присутствие инвазивного вида в регионе. В регионе Эверглейдс ученые нашли сразу несколько клубков спаривавшихся питонов: в одном была самка длиной 4,9 метра и два самца, а в другом — самка длиной 4,2 метра и пять самцов, причем еще двое пытались присоединиться к «оргии». Всего же в ходе экспедиции удалось поймать 11 питонов общим весом около 230 килограммов.

Фото: Conservancy of Southwest Florida

Обычно тигровые питоны вырастают до 3,7 метров в длину. 30 лет назад они случайно попали во Флориду из Юго-Восточной Азии и расплодились в регионе Эверглейдс, который занимает южную четверть полуострова. Власти штата неоднократно устраивали конкурсы для охотников на питонов, призванные сократить поголовье инвазивного вида, поскольку он истребляет местную фауну.

Ранее сообщалось, что участники экспедиции в рамках съемки документального сериала Pole to Pole with Will Smith («От полюса до полюса с Уиллом Смитом») нашли крупнейший в мире вид анаконд в джунглях Эквадора.