В США укус скорпиона довел мужчину до импотенции

Членистоногое ужалило американца в одном из отелей Лас-Вегаса.

В декабре 2023 года 62-летний житель Калифорнии Майкл Фарчи остановился в отеле Venetian Resort в Лас-Вегасе. Ночью его разбудила сильная боль в паху. Он понял, что под одеялом находится скорпион. После этого инцидента мужчина покинул отель. Отель полностью возместил ему стоимость номера, но Фарчи посчитал это недостаточным и обратился в суд.

На судебном заседании в августе были представлены медицинские документы, подтверждающие, что после укуса скорпиона у него возникли проблемы со здоровьем, включая импотенцию и посттравматическое стрессовое расстройство. По мнению адвокатов Фарчи, ответственность за это лежит на отеле, который обещал отсутствие насекомых и других вредителей в номерах. Фарчи требует от отеля компенсации морального ущерба и возмещения всех медицинских и судебных расходов.

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Ранее сообщалось, что жительница коммуны Наттернбах (Австрия) случайно привезла в своем багаже 18 живых скорпионов, вернувшись из отпуска на Адриатическом море в Хорватии.