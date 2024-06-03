В США вернутся большие панды

Китай обещает прислать Штатам двух новых животных.

Китай отправит в США двух новых больших панд после того, как заберет всех остальных животных этого вида. Смитсоновский национальный зоологический парк, расположенный в Вашингтоне, заявил, что ему предоставят двух новых питомцев — двухлетнего самца по кличке Баоли и его ровесницу, самку Цинбао. Эти животные заменят панд Мэйсян и Тяньтянь, которых год назад пришлось вернуть Китаю.

В 2023-2024 годах Китай по разным причинам забрал практически всех панд, живших в зоопарках США. Наиболее распространенной причиной стало окончание срока аренды, который в некоторых случаях был продлен из-за пандемии COVID-19. В зоопарке Атланты осталось четыре панды, однако и они вернутся на родину до конца текущего года.

Самец Баоли, которого обещают отправить в Смитсоновский зоопарк, является внуком панд Мэйсян и Тяньтянь, которые ранее проживали там. Сотрудники зоопарка, уже посетившие Китай и познакомившиеся с Баоли и Цинбао, утверждают, что Баоли очень похож на своих предков.

Реклама

«Он любит кувыркаться, играть в воде и есть. Цинбао немного сдержаннее», — рассказал руководитель ветеринарной службы Смитсоновского зоопарка Джеймс Стил.

Согласно условиям соглашения, Баоли и Цинбао будут находиться в США десять лет. Аренда панд у КНР, которая будет стоить Смитсоновскому зоопарку миллион долларов в год, закончится в апреле 2034 года.

Все пады в мире официально являются собственностью Китая, так как эти бамбуковые медведи обитают только там. Китай традиционно использует панд в качестве инструмента дипломатии. Обычно их предоставляют в аренду странам, являющимся ближайшими партнерами Китая. Канада, Франция и Австралия получили панд после заключения контрактов о поставках урана. Сингапур, Малайзия и Таиланд — после достижения важных экономических договоренностей. Панды появились в Эдинбургском зоопарке после заключения нефтяной сделки с шотландскими властями.

Ранее сообщалось, что панда Катюша, которая родилась и живет в Московском зоопарке, в четыре года уедет на родину в Китай.