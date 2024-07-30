В США во время сильного пожара появился огненный торнадо: видео

Штат Калифорния на юго-западе страны переживает один из крупнейших лесных пожаров в истории.

Несколько камер запечатлели как вихри разных размеров – которые получили название «огненные торнадо» (firenado) — проносятся по лесу и шоссе перед глазами испуганных жителей штата.

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По словам метеорологов, опасная комбинация из ветра, дыма и пламени рождается в результате подъема теплого воздуха у поверхности земли наверх на смену холодному, что создаёт эффект конвекции и, как следствие, торнадо.

В этом году мощные лесные пожары на юге России привели к эвакуации сотен людей с баз отдыха и значительным разрушениям инфраструктуры.