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В США во время сильного пожара появился огненный торнадо: видео

Фото: Lisa Music - Reporter for RHBB and Kmud News // YouTube

Штат Калифорния на юго-западе страны переживает один из крупнейших лесных пожаров в истории.

Несколько камер запечатлели как вихри разных размеров – которые получили название «огненные торнадо» (firenado) — проносятся по лесу и шоссе перед глазами испуганных жителей штата. 

По словам метеорологов, опасная комбинация из ветра, дыма и пламени рождается в результате подъема теплого воздуха у поверхности земли наверх на смену холодному, что создаёт эффект конвекции и, как следствие, торнадо. 

В этом году мощные лесные пожары на юге России привели к эвакуации сотен людей с баз отдыха и значительным разрушениям инфраструктуры. 

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