В США выбрали самую красивую летучую мышь

Победителем конкурса стал волосатохвост по кличке Хриплый Поттер.

Реклама

В США подвели итоги конкурса красоты среди летучих мышей. Это мероприятие, приуроченное к Международной неделе летучих мышей, уже пятый год подряд проводится Бюро по управлению земельными ресурсами США и завершается в конце октября.

Победителем в этом году стал волосатохвост по кличке Хриплый Поттер из Орегона, обойдя ночницу Лестат из Айдахо. Мыши из Орегона побеждают третий год подряд. Цель конкурса — привлечь внимание к значимой роли летучих мышей в природе. Для среды их обитания сегодня существуют большие угрозы, а мире распространены ошибочные представления об опасности этих животных.

Ранее в США объявили победителя конкурса «Самая уродливая собака в мире» — им оказался восьмилетний пекинес Вайлд Танг.