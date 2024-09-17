В США выдра напала на ребенка и утащила его в реку

Матери удалось отбить сына у животного.

В Вашингтоне выдра вылезла из реки и утащила под воду ребенка. Об этом пишет Fox News.

Выдра набросилась на мальчика, который гулял вместе с мамой по берегу в городе Брементон. Она схватила ребенка за руку, несколько раз укусила и потянула за собой в реку. Матери удалось вытащить сына, после чего они поехали в больницу.

Врачи обработали руку ребенку и назначили необходимую терапию. Сотрудники Департамента рыбных ресурсов и диких животных отловили выдру в реке и убили ее. Они констатировали, что подобные случаи фиксируются все чаще — за последние годы в штате выдры нападали на людей шесть раз.

На днях сообщалось, что в Малайзии стая агрессивных выдр напала на девушку, когда та вышла на пробежку. На нее набросились не менее восьми животных: они повалили спортсменку на землю и искусали за ноги, руки, шею и лицо.

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