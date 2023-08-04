В США запретили лампы накаливания

Запрет вступил в силу с 1 августа.

С августа 2023 года лампы накаливания официально запрещены к продаже в США. Граждане все еще могут их использовать, но в магазинах будут продаваться только светодиодные или люминесцентные лампы.

В апреле 2022 года Министерство энергетики президента Джо Байдена ввело в действие правило, согласно которому лампы должны были излучать не менее 45 люменов на ватт. В результате производство и продажа ламп накаливания, которые обычно обеспечивают только 15 люменов на ватт, фактически оказались запрещены. Для сравнения, большинство светодиодных ламп выполняют это требование, предлагая 75 люмен на ватт или даже выше.

Министерство энергетики пояснило, что не все лампы накаливания запрещены в соответствии с новым правилом. Определенные типы, такие как лампы для бытовых приборов для холодильников и духовок, инфракрасные лампы и лампы для растений по-прежнему разрешены к производству и продаже.

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По данным Министерства энергетики, эти правила, как ожидается, приведут к экономии на счетах за коммунальные услуги для потребителей США почти на 3 миллиарда долларов. А также помогут экологии – ожидается сокращение выбросов углерода на 222 миллиона метрических тонн в течение следующих трех десятилетий, что будет подспорьем в борьбе с изменением климата.

Многие домохозяйства уже перешли на более энергоэффективные светодиодные лампы, причем пока почти половина домохозяйств в США использует их для большей части или всего внутреннего освещения, согласно исследованию энергопотребления в жилых помещениях за 2020 год, проведенному Управлением энергетической информации США.

Хотя по состоянию на первый квартал 2022 года около 20% продаж лампочек по-прежнему приходились на лампы накаливания, Европа уже отказалась от них с 2012 года. Европейский союз также планирует запретить все люминесцентные лампы из-за их более низкой эффективности и содержания ртути.