В США запустили необычную акцию по кастрации к 14 февраля

Процедуру будут проходить коты, которым клиенты дадут имена своих бывших.

Приют для животных в городе Маскигон (США) запустил праздничную акцию, в рамках которой клиенты могут кастрировать котов под именами своих бывших партнеров. Необычная акция приурочена ко Дню святого Валентина.

Всего за 25 долларов (2 450 рублей) любой желающий может назвать сотрудникам приюта имя своего экс-возлюбленного. Те, в свою очередь, будут ловить бездомных котов и кошек, называть их в честь бывших партнеров клиентов, кастрировать или стерилизовать, а затем отпускать обратно на улицу.

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Похожие (но не настолько дерзкие) акции уже устраивали в зоопарках по всему миру. Например, Екатеринбургский зоопарк как-то раз приглашал всех желающих – в первую очередь людей с неудавшимися в прошлом отношениями – скормить «бывших» сурикатам. Обитателей зоопарка кормили тараканами, которые и так входят в их рацион, но в тот раз насекомых называли именами бывших партнеров участников. На сайте акции можно было оплатить взнос (350 рублей), назвать нужное имя и оставить короткий рассказ о проблемах и претензиях, и после этого «именные тараканы» отправлялись на корм сурикатам и рыбам.

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