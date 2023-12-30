авторизация

Нет аккаунта?

регистрация

Уже есть аккаунт?

сброс пароля

№ 5(9)

Декабрь 2023 – февраль 2024

Russian Traveler №5(9) 2023
Отправь новогоднюю открытку другу ❄️
Отправь новогоднюю открытку другу ❄️

№ 5(9)

Декабрь 2023 – февраль 2024

Russian Traveler №5(9) 2023
Отправь новогоднюю открытку другу ❄️
Отправь новогоднюю открытку другу ❄️

Внимание! На нашем сайте используются cookie-файлы.

Если вы не хотите, чтобы мы использовали cookie-файлы, вы можете изменить настройки своего браузера.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.

В США засняли летящих по небу оленей: видео

Фото: скриншот видео The Independent

Животных доставили к ветеринарам для осмотра и крепления маячков.

В США сняли на видео летящих по небу оленей (и вовсе не из упряжки Санта-Клауса!). Кадры с животными публикует The Independent.

На кадрах видно, как троих копытных подвесили к вертолету специальными тросами. Затем он взлетел, и олени несколько минут парили над землей, пока их не посадили в поле и не отпустили.

Как объяснили ветеринары, животных перевозили для того, чтобы их осмотрели биологи из отдела ресурсов дикой природы и надели ошейники с маячками слежения.

Специалисты признали, что такие полеты — большой стресс для оленей. Однако они быстро пришли в себя после осмотра, а затем смогли вернуться в дикую природу (правда, тоже на вертолете). Такие перевозки в отделе ресурсов дикой природы штата Юта проводятся ежегодно.

Читайте также

Рекомендации

о насРеклама на сайте

© ООО «Ясно Паблишинг», 2023

29 декабря

#питомцы

29 декабря