В США засняли летящих по небу оленей: видео

Животных доставили к ветеринарам для осмотра и крепления маячков.

В США сняли на видео летящих по небу оленей (и вовсе не из упряжки Санта-Клауса!). Кадры с животными публикует The Independent.

На кадрах видно, как троих копытных подвесили к вертолету специальными тросами. Затем он взлетел, и олени несколько минут парили над землей, пока их не посадили в поле и не отпустили.

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Как объяснили ветеринары, животных перевозили для того, чтобы их осмотрели биологи из отдела ресурсов дикой природы и надели ошейники с маячками слежения.

Специалисты признали, что такие полеты — большой стресс для оленей. Однако они быстро пришли в себя после осмотра, а затем смогли вернуться в дикую природу (правда, тоже на вертолете). Такие перевозки в отделе ресурсов дикой природы штата Юта проводятся ежегодно.