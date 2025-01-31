В США женщина раздавила чёрную вдову и ввела себе весь её яд

Американка хотела получить удовольствие, но попала в больницу.

В Калифорнии (США) врачи столкнулись с необычной пациенткой: 37-летняя женщина обратилась в отделение неотложной помощи с сильными судорогами и болью в мышцах, преимущественно в спине, животе и бедрах. Она также сообщила о головной боли и чувстве беспокойства. Уже при поступлении в отделение эта женщина — которая в прошлом имела зависимость от героина — призналась, что сделала себе инъекцию с измельченным ядовитым пауком-черной вдовой (Latrodectus) в попытке получить удовольствие.

Спустя несколько часов после прибытия в больницу у женщины начались проблемы с дыханием. Ее хрипы стали настолько сильными, что ее перевели в отделение интенсивной терапии. Примечательно, что при укусе черная вдова выделяет очень небольшое количество яда. Поскольку женщина растерла паука целиком, она могла получить дозу, на порядок превышающую обычную. Ядовитые железы черной вдовы содержат в среднем около 0,2 миллиграмма яда.

Пауки рода Latrodectus встречаются в разных частях мира, включая Северную Америку, Южную Европу, Африку и Австралию. Черная вдова считается одним из самых опасных пауков в мире. Ее яд содержит нейротоксин, который вызывает сильную боль, мышечные спазмы, тошноту и другие симптомы. Укус самца менее опасен, так как у него меньший размер хелицер (челюсти), через которые вводится яд. Однако, несмотря на свою репутацию, укусы черной вдовы редко приводят к смерти человека при своевременном медицинском вмешательстве.

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Врачи сумели помочь пациентке: на второй день лечения ее дыхание нормализовалось, легкие были свободны, а мышечная боль прошла. Врачи перевели ее в общую палату и выписали через день.

Между тем любопытно, что большинство случаев заражения ядом черной вдовы являются случайными. По данным Кливлендской клиники, ежегодно в США регистрируется около 2600 случаев укусов пауками, и, как правило, эти укусы происходят, когда люди случайно задевают пауков в их паутине или рядом с ней.

В то же время преднамеренное введение паучьего яда в организм или нанесение укуса в развлекательных целях — явление редкое, но не такое уж неслыханное. Например, несколько лет назад 8-летний мальчик в Боливии посадил черную вдову себе на руку и позволил ей укусить его. Он верил, что укус наделит его сверхспособностями, как Человека-паука.

Ранее сообщалось, что москвичка купила клубнику и нашла в ней самку черной вдовы.