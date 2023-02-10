В США женщину могут посадить в тюрьму за отказ от лечения туберкулеза

За домом больной уже решили установить электронное наблюдение.

Департамент здравоохранения округа Такома-Пирс (штат Вашингтон, США) обратился в суд в связи с диагнозом местной жительницы, больной туберкулезом. По данным медиков, женщина вначале начала лечение от опасного заболевания, но затем отказалась от него. При этом пациентка согласилась на режим добровольной самоизоляции — но и его она не стала соблюдать. К примеру, 11 января женщина попала в небольшое ДТП, находясь в автомобиле в качестве пассажирки.

На следующий день она обратилась к врачам, но не предупредила их о том, что у нее туберкулез. При этом на тот момент у больной также был положительный тест на Covid-19. Суд уже постановил установить за домом женщины электронное наблюдение. Ей также может грозить тюремный срок.

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Туберкулез вызывается различными видами микобактерий из группы Mycobacterium tuberculosis complex (M. tuberculosis и другими близкородственными видами), или иначе — палочками Коха. Болезнь обычно поражает легкие, реже затрагивая другие органы и системы. Mycobacterium tuberculosis передается воздушно-капельным путем при разговоре, кашле и чихании больного.

Ранее сообщалось, что туберкулез вернул себе звание самой смертельной инфекции, потеснив Covid-19.