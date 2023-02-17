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Декабрь/2022

Russian Traveler 04/2022
Февральский фототурнир: Начался второй этап
Февральский фототурнир: Начался второй этап

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В США жираф погиб, застряв в воротах вольера

Фото: Unsplash

После этого в зоопарке решили изменить конструкцию ворот.

В США жираф погиб после того, как застрял в «конструкции ворот вольера». Несчастный случай произошел в зоопарке Seneca Park в городе Рочестер, штат Нью-Йорк, пишет The Mirror.

Жирафу Паркеру было шесть лет. Заметив животное уже без сознания, сотрудники зоопарка вызвали ветеринаров. Те попытались спасти его, но не успели – Паркер был уже мертв. Точную причину смерти не называют. 

После случившегося представители зоопарка связались с производителем ворот и договорились о том, чтобы модернизировать конструкцию ради безопасности трех оставшихся жирафов, хотя это первый подобный трагичный инцидент.

«Сейчас все три жирафа, Игги, Кипензи и Олмстед, чувствуют себя хорошо. Мы будем продолжать внимательно наблюдать за ними в ближайшие дни», – заверил ветеринар зоопарка Крис Маккинни.

Сотрудники Seneca Park сказали, что им очень жаль погибшего Паркера. Они говорят, что он был здоровым, игривым и любопытным жирафом и радовал как киперов, так и посетителей зоопарка.

Несколько лет назад в ЮАР жираф погиб во время транспортировки в зоопарк: животное ударилось головой о мост. Зоозащитники обвинили перевозчиков в грубом нарушении правил: транспортировка жирафов — сложная и весьма рискованная задача. При наземной перевозке этих животных нужно использовать специализированные трейлеры, что не было учтено.

Жирафы — самые высокие наземные животные планеты. Их рост может достигать высоты 5,5-6 метров, а вес — 900-1200 кг. В дикой природе жирафы могут жить до 20-30 лет, а в зоопарках — 30-35 лет, если там обеспечены правильные и безопасные условия для их содержания.

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