После этого в зоопарке решили изменить конструкцию ворот.
В США жираф погиб после того, как застрял в «конструкции ворот вольера». Несчастный случай произошел в зоопарке Seneca Park в городе Рочестер, штат Нью-Йорк, пишет The Mirror.
Жирафу Паркеру было шесть лет. Заметив животное уже без сознания, сотрудники зоопарка вызвали ветеринаров. Те попытались спасти его, но не успели – Паркер был уже мертв. Точную причину смерти не называют.
После случившегося представители зоопарка связались с производителем ворот и договорились о том, чтобы модернизировать конструкцию ради безопасности трех оставшихся жирафов, хотя это первый подобный трагичный инцидент.
«Сейчас все три жирафа, Игги, Кипензи и Олмстед, чувствуют себя хорошо. Мы будем продолжать внимательно наблюдать за ними в ближайшие дни», – заверил ветеринар зоопарка Крис Маккинни.
Сотрудники Seneca Park сказали, что им очень жаль погибшего Паркера. Они говорят, что он был здоровым, игривым и любопытным жирафом и радовал как киперов, так и посетителей зоопарка.
Несколько лет назад в ЮАР жираф погиб во время транспортировки в зоопарк: животное ударилось головой о мост. Зоозащитники обвинили перевозчиков в грубом нарушении правил: транспортировка жирафов — сложная и весьма рискованная задача. При наземной перевозке этих животных нужно использовать специализированные трейлеры, что не было учтено.
Жирафы — самые высокие наземные животные планеты. Их рост может достигать высоты 5,5-6 метров, а вес — 900-1200 кг. В дикой природе жирафы могут жить до 20-30 лет, а в зоопарках — 30-35 лет, если там обеспечены правильные и безопасные условия для их содержания.
Читайте также
В США жираф погиб, застряв в воротах вольера
Фридайверы установили рекорд по длительности поцелуя под водой
Крушение поезда в Огайо сравнили с чернобыльской катастрофой
Мертвого горбатого кита выбросило на пляж Нью-Джерси. Это уже девятый случай за два месяца
Белый медведь напал на мать с ребенком на Аляске и убил их. Теперь мы знаем, почему