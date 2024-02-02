В старейшем морском заповеднике России начался сезон рождения пёстрых нерп

Эти животные — символ Дальневосточного морского заповедника.

В Дальневосточном морском заповеднике настал сезон рождения детенышей ларги. На свет уже появились 200-300 новорожденных животных, сообщили Russian Traveler в старейшем морском заповеднике России.

Ларги — это пёстрая (дальневосточная) нерпа. Эти тюлени обитают в Японском и Охотском морях. Они отличаются необычной внешностью: у зверей большие выразительные глаза и вытянутая морда. Кроме того, это один из немногих видов тюленей, которые размножатся не на льдинах, а на берегу, выбирая уединенные места. Это позволяет зоологам наблюдать за процессом размножения и рождения ларг, чтобы сохранить их популяцию и обеспечить ее стабильное развитие.

Сезон рождения ларг на островах архипелага Римского-Корсаков продлится до апреля, но основной пик придется на вторую половину февраля. В это время ожидается появление большинства детенышей.

У ларги всегда рождается один детеныш. Длина тела новорожденных составляет около 90 см, масса — 7-11 кг. Детеныши одеты в бельковый наряд, после первой линьки (в 2-4 недельном возрасте) они становятся похожими на взрослых. Молочное кормление ларг продолжается 3-4 недели. Мать кормит детеныша несколько раз в сутки: за это время он выпивает несколько литров молока, поправляясь при этом 2 кг в день.

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Ларга считается одним из символов Дальневосточного морского заповедника. Эти животные имеют большое значение для экосистемы, поэтому их рождение – важное событие и для науки, и для сохранения биоразнообразия.

В отдельных частях Тихого океана ларга подвергается угрозе сокращения численности из-за потери естественной среды обитания, браконьерства, загрязнения моря и изменения климата. Поэтому она нуждается в постоянной защите и изучении, подчеркнули сотрудники заповедника.

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Фото: Варвара Дронова