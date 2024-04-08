Молния ударила прямо в статую Свободы: фото

Никто не пострадал.

Статую Свободы в Нью-Йорке поразил мощный снаряд молнии — он попал в самую верхнюю точку изваяния – кончик факела, зажатый в вытянутой руке. Некоторым удалось сделать зрелищные фото.

В пресс-службе управления парков города журналистам рассказали, что это нередкое явление — молнии попадают в статую много раз в год. Но конструкция хорошо заземлена, потому разряды не наносят ей никакого вреда.

Специалисты отметили, что в момент удара в Нью-Йорке был сильный ливень, и внутри статуи не было людей.

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«Но даже если бы они там были — это все равно безопасно. Никто бы не пострадал», — отметили в пресс-службе.

Главный символ США — статуя Свободы — был возведен в Нью-Йорке в 1886 году. Ее высота (без постамента) составляет 46 метров, а если считать от земли до кончика факела, монумент возвышается на 93 метра и входит в число самых высоких в мире.