В Сулакском каньоне катер с туристами врезался в скалу

В МЧС по Республике Дагестан сообщили об одном погибшем и троих пострадавших.

В Сулакском каньоне (Казбековский район Дагестана) во время речной прогулки катер столкнулся со скалой: по данным МЧС по Республике Дагестан, в результате ЧП один человек погиб, еще трое пострадали.

«По уточненной информации на арендованном катере во время катания допустили столкновение со скалой, в катере находились восемь человек, пострадали четыре человека, в том числе одна девушка погибла», — сообщили в МЧС по Республике Дагестан.

Реклама

В ведомстве добавили, что пострадавшие доставляются в ЦГБ город Кизилюрт для обследования. В то же время, как сообщили в Западном межрегиональном Следственном управлении на транспорте Следственного комитета России (СКР), погибшая — 33-летняя жительница Рыбинска (Ярославская область). По предварительным данным прокуратуры Республики Дагестан, причиной ЧП стало то, что водитель катера не справился с управлением.

«По предварительным данным, примерно в 15 часов 28 апреля во время экскурсии по Сулакскому каньону водитель моторной лодки не справился с управлением и допустил столкновение маломерного судна со скалой. В результате произошедшего погибла женщина, несколько человек получили травмы», — сообщили в прокуратуре Республики Дагестан.

Это не первое происшествие в Сулакском каньоне с летальным исходом: год назад, в мае 2024 года, там погиб мужчина, который пытался спасти туристку, выпавшую за борт катера во время прогулки.