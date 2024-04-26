В Таиланде 30 человек погибли из-за аномальной жары

Температура может подняться до 52 градусов.

В Таиланде установилась аномальная жара, из-за которой погибли уже 30 человек. Об этом передает South China Morning Post.

По данным портала, температура в Бангкоке уже превысила 40 °C. При этом, по прогнозам синоптиков, дальше жара будет только усиливаться – в ближайшие дни будет до 50-52 градусов. Как отметили в Департаменте окружающей среды, индекс жары в стране находится на «чрезвычайно опасном» уровне.

Сейчас врачи призывают жителей города и туристов быть осторожнее, по-возможности, не проводить много времени на улице днем, пить больше воды и стараться проводить больше времени в тени.

Жаркая погода наблюдается не только в Таиланде, но и в других странах Южной и Юго-Восточной Азии. Так, на Филиппинах из-за этого приостановили занятия в школах.

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Знаете ли вы, что... Как показывают исследования, экстремальная жара если и не убивает, может всерьез навредить здоровью. Так, ученые прослеживают связь между высокой температурой и увеличением количества недоношенных и мертворожденных младенцев, а также младенцев с недостаточной массой тела. Кроме того, исследования говорят: чем жарче погода, тем больше люди склонны к насилию, причем это касается людей с любым уровнем дохода. От жары у детей снижаются оценки, а у взрослых падает производительность труда. По прогнозу Международной организации труда, высокие температуры приведут к тому, что к 2030 году общее рабочее время сократится на 2,2 процента, это эквивалентно потере 80 миллионов рабочих мест с полной занятостью.