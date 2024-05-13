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В Таиланде арестовали россиянина: он делал массаж без разрешения

Фото: Aziz J.Hayat / Flickr.com

Пхукет, Таиланд

Мужчине грозит штраф и депортация.

Это случилось в районе Вичит на острове Пхукет: туристическая полиция арестовала мужчину Александра И., который занимался нелегальной деятельностью – оказывал услуги массажа.

По информации издания The Phuket News, полицейские пришли к россиянину в его доме и задержали его по обвинению в работе без необходимого разрешения. Мужчина рекламировал массаж в соцсетях и продавал растительные лекарственные препараты. По всей видимости, Александра ожидает депортация.

В Таиланде довольно строгие законы, которые касаются нелегальной работы. Напомним, что в феврале музыкантов группы «Би-2» пхукетская полиция арестовала за незаконную концертную деятельность.

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