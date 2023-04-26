В Таиланде из унитаза выполз питон – и укусил мужчину за ягодицу

Пострадавшего пришлось госпитализировать.

В городе Нонтхабури (Таиланд) 62-летний Витун Сонапун был госпитализирован после того, как питон, выползший из унитаза, укусил его за ягодицу. Сонапун сидел на унитазе, когда почувствовал сильную боль. Он вскочил и заметил питона, который пытался скрыться в сливном отверстии. Тогда шокированный мужчина выскочил из туалета и даже поскользнулся от волнения — по его словам, он слышал о подобных случаях, но не думал, что такое может произойти с ним самим.

Реклама

Госпитализированному Сонапуну врачи оказали первую помощь. При этом пациенту не понадобилось противоядие, поскольку питон не был ядовитым. Вернувшись из больницы, мужчина демонтировал унитаз, но кусачий питон к тому моменту уже скрылся. При этом Сонапун отметил, что змея не в первый раз появилась в его туалете — в середине марта он вместе с родственниками видел там питона по три раза на дню.

Ранее сообщалось, что в Малайзии мужчина, заигравшийся в мобильный телефон, тоже пострадал от укуса питона, притаившегося в унитазе.