ДТП по-тайски: мотоцикл врезался в слона. Есть погибший

В результате ночного ДТП с животным погиб один человек.

Мотоциклист из Таиланда столкнулся со слоном во время ночной поездки. Это произошло во вторник, 16 июля, около 23:00. Спасатели приехали на место происшествия, где обнаружили мужчину и женщину. Мужчина был без сознания, а женщина находилась в шоковом состоянии. Оказалось, что пара ехала на мотоцикле собирать каучук.

По дороге они врезались в слона, который переходил дорогу. Женщина, которую звали Дорарак, рассказала, что в момент аварии она потеряла сознание и упала. Когда она пришла в себя, то увидела своего мужа, лежащего на земле с большой раной на груди — бивень слона проткнул его тело.

Реклама

Женщина испугалась и обратилась за помощью к жителям соседней деревни. Парамедики сообщили, что мужчина, скорее всего, умер мгновенно. Женщина получила травмы, включая повреждение плеча. Она сказала, что они ехали быстро, а дорога была темной, поэтому они не заметили слона и не успели затормозить. О состоянии слона ничего не сообщается.

Ранее сообщалось, что мормонские сверчки (Anabrus simplex), известные своим каннибализмом, стали причиной двух ДТП в штате Невада (США).