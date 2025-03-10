В Таиланде мужчина обнаружил в мороженом змею

Он купил фруктовый лед у торговца на улице.

В Таиланде мужчина купил мороженое на палочке и нашел в нем змею (которая вполне могла быть ядовитой). Об этом сообщает The Thaiger.

О ситуации сам таец рассказал в социальной сети. Он выложил фото с фруктовым льдом, внутри которого свернулась замерзшая змея черно-зеленого окраса.

«Змея с глазами лани, ты еще не умерла? Мороженое из черных бобов, куплено из тележки мороженщика. Это реальная фотография и реальная ситуация. Я сам его купил», — написал мужчина.

Реклама

Пост любителя мороженого собрал более 7000 реакций и 8500 репостов. Пользователи предположили, что это могла быть райская украшенная змея, или золотая древесная змея, которая считается умеренно ядовитой (хоть и относится к ужеобразным).

Украшенные змеи распространены в Таиланде, Китае, Индии, Шри-Ланке, Малайзии и на Филиппинах. Как рептилия попала в мороженое, осталось загадкой. Как и то, что было бы с человеком, который откусил бы кусок пресмыкающегося.