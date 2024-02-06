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В Таиланде мужчина отрезал себе часть руки ради спасения от медведя

Фото: Unsplash

Инцидент произошел во время кормления хищника.

В заповеднике, находящемся в провинции Чиангмай (Таиланд), гималайский медведь напал на 32-летнего волонтера из Швейцарии Стефана Клаудио Спеконью. Мужчина просунул руку в вольер, чтобы покормить хищника, но тот сразу же вцепился в нее. Тогда Спеконья, чтобы спастись, достал нож и отрезал себе руку по локоть.

Свидетели произошедшего оказали волонтеру первую помощь и доставили его в больницу. Затем мужчину перевели в другое медицинское учреждение для операции. А отрезанную часть руки позже нашли в заповеднике — к тому моменту медведь успел ее серьезно повредить.

Гималайских медведей отличает белая шерсть на груди, стройное телосложение, тонкая остроносая морда и большие округлые уши. Средней вес представителей этого вида, предпочитающих селиться в холмовых и горных лесах — от 120 до 140 килограммов, а ареал обитания простирается от Ирана до Японии, включая российское Приморье на севере и Вьетнам и острова Хайнань и Тайвань на юге. Медведи могут проявлять агрессию, защищая себя, свою территорию и потомство.

Ранее в городе Мацумото (префектура Нагано, Япония) домашний медведь напал на зашедшего в его клетку хозяина и растерзал его.

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