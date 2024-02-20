В Таиланде огромный варан вломился в дом и спрятался в туалете

Специалисты поймали рептилию и отвезли на природу.

В Таиланде огромный варан вломился в дом 33-летнего местного жителя по имени Праситтичок и спрятался в туалете. Инцидент произошел в четверг, 15 февраля, около 16:30. Праситтичок пришел домой — и его девушка открыла дверь, но тут к ним в комнату вломился огромный варан, который сразу же забежал в туалет и спрятался там.

Рептилия стала вести себя агрессивно и шипеть на всех, кто приближался к санузлу. Тогда Праситтичок вызвал специалистов, которые заарканили варана, а затем вытащили его за хвост. Это было непросто из-за внушительных размеров и силы рептилии. Дело кончилось тем, что пойманного варана отвезли на природу и выпустили там.

Реклама

Встреча людей с варанами — довольно частое явление в Таиланде. Как правило, эти рептилии не опасны для людей, однако они могут напугать своими крупными размерами.

Ранее сообщалось, что в Индонезии комодский варан целиком проглотил кабана, и это сняли на видео — предположительно, добыча рептилии в этот момент уже была мертва.