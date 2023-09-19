В Таиланде питон спрятался под капотом и напугал хозяйку машины

Змея, видимо, искала, где погреться в прохладную погоду.

В Бангкоке (Таиланд) питон заполз под капот машины и напугал хозяйку — 32-летнюю Мончанапат. Ночью 14 сентября женщина ехала домой после ужина с друзьями и тут из-под капота автомобиля вылезла змея. Напуганная женщина свернула на обочину, остановила машину и вызвала спасателей.

На помощь к Мончанапат приехали пожарные: они выяснили, что под капот машины забрался годовалый питон длиной 1,5 метра.

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Судя по всему, он заполз в моторный отсек автомобиля, поскольку искал теплое место из-за прохладной погоды. Спасатели успешно достали змею, а затем выпустили в естественную среду обитания.

Ранее сообщалось, что в городе Нонтхабури (Таиланд) 62-летний Витун Сонапун был госпитализирован после того, как питон, выползший из унитаза, укусил его за ягодицу.