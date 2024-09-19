В Таиланде пожилая женщина два часа боролась с питоном

Спасатели сумели освободить женщину от огромной змеи за полчаса.

Реклама

В одной из областей Бангкока (Таиланд) пожилая женщина стала жертвой нападения огромного питона в своем доме. Это случилось, когда 64-летняя Арром Арунрож мыла посуду после окончания рабочего дня. По словам женщины, она вдруг почувствовала резкую боль в бедре, обернулась и увидела огромную змею.

Арунрож попыталась сбросить с себя питона, хватая его за голову, но ей это не удалось. Змея несколько раз обмоталась вокруг ее тела и начала душить. Два часа она боролась с питоном, пока ее слабые призывы о помощи не услышал сосед, который вызвал спасателей.

Спасательная команда сумела освободить женщину от 20-килограммового питона примерно через полчаса. К счастью, женщина выжила, хоть и была очень измотана, а также получила несколько укусов — они не ядовиты, но могут привести к инфекции. Арунрожу была оказана первая помощь, и теперь она находится под наблюдением врачей в больнице.

Ранее сообщалось, что 35-летний железнодорожник из Таиланда Сантош Лохар загрыз змею, которая его укусила.