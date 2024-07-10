В Таиланде рабочий загрыз змею, которая его укусила

Мужчина объяснил свой поступок деревенским поверьем.

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В Таиланде произошел необычный случай: 35-летний железнодорожник Сантош Лохар, находясь в рабочем лагере, был укушен змеей. Однако он не растерялся, сумел поймать рептилию и трижды укусил ее в ответ. Змея погибла от таких действий. После этого коллеги Лохара немедленно доставили его в больницу.

Сантош объяснил свой поступок тем, что в его деревне существует поверье, согласно которому, если змея укусила человека, то для нейтрализации яда необходимо укусить ее дважды. Лечащий врач подтвердил, что состояние пациента улучшается, но отказался комментировать эффективность данного метода.

Ранее сообщалось, что в деревне Антекера (провинция Бохоль, Филиппины) 48-летний Болхулио Алерия загрыз напавшего на него трехметрового питона.