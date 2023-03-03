В Таиланде родился козленок без носа и с одним глазом

Тем не менее, он до сих пор жив.

Родившийся на этой неделе одноглазый козленок озадачил местное сообщество. Он был доставлен вчера утром в агротуристический комплекс Farmsook Homestay в провинции Утайтхани.

Владелица фермы Супарат Джитланг сообщила, что коза по имени Нанг Крох родила козленка-циклопа около восьми утра 27 февраля. Супарат пошла в конюшню, чтобы проверить, как прошел окот и была потрясена, увидев козленка с одним глазом и без носа.

«Я была очень удивлена. Я давно выращиваю коз, но впервые сталкиваюсь с такими», – Супарат Джитланг.

Она добавила, что козленок выглядел здоровым, если не считать деформации лица. Однако из-за отсутствия носа он задыхается, постоянно глотая воздух ртом.

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Коза Нанг Крох со своим потомством Фото: The Mirror

Считается, что козленок страдает циклопией, редким генетическим дефектом, при котором мозг потомства не может должным образом делиться на два полушария во время развития. Супарат опасалась, что он скоро умрет от истощения из-за проблем с дыханием, но козленок до сих пор жив.

«Его состояние плачевно, я ничего не могу сделать, кроме как заботиться о нем. Нам нужно посмотреть, выживет ли он», – Супарат Джитланг.

В 2017 году в Индии родилась коза с таким же заболеванием и одним большим глазом посередине лба. У молодой козы было только одно полное ухо, деформированный нос, веки и ресницы, а ее челюсти были необычно маленькими и отсутствовали зубы.