В Таиланде россиянка утонула, случайно упав в море с бетонного парапета

Спасти женщину было некому.

36-летняя гражданка России утонула в результате случайного падения в море с бетонного парапета в поселке Бангсаре района Саттахип таиландской провинции Чонбури в 15 километрах от курортного города Паттайя.

«Следствие еще не закончено, мы ждем полных результатов аутопсии, они будут только через полтора месяца. Предварительно могу сказать, если аутопсия не обнаружит ничего подозрительного, что, скорее всего, женщина поскользнулась на бетонном парапете пляжа ночью, во время прилива, сильно ударилась и упала в море, вполне вероятно, потеряв сознание, и утонула», – Пхонгпхисут Махасетворанун, следователь отдела Саттахип.

Cледователь добавил, что судмедэксперты установили: в воду женщина упала еще живой. Вскрытие проводилось в Институте судебно-медицинской экспертизы при Центральном полицейском госпитале Таиланда в Бангкоке.

Он также отметил, что вещи покойной лежали на пляже в полном порядке, никаких следов борьбы вокруг них не было. Полицейские нашли электросамокат россиянки, легкую джинсовую куртку и рюкзак, в котором находились два смартфона, кошелек с наличными в таиландских батах на сумму около 17 долларов, беспроводные наушники, банка пива, завернутая в полиэтиленовый пакет магазина 7-Eleven и пакетик с марихуаной (марихуана была частично легализована в Таиланде в 2022 году).

«Видеокамера наблюдения зафиксировала момент, когда женщина ехала на электросамокате вдоль пляжа, это было поздно ночью. Мы установили, что гражданка РФ, которая жила в Бангсаре длительное время, почти каждый вечер выезжала на самокате на пляж на прогулку и для занятий физическими упражнениями, выбирая для этого самое прохладное время дня, и возвращалась домой после полуночи», – Пхонгпхисут Махасетворанун.

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Тело россиянки, одетой в шорты и спортивный топ, было найдено в воде у берега, во время отлива, на пляже Бангсаре около 5 утра (01.00 мск) 28 февраля. На коленях и лице погибшей были обнаружены ссадины и следы крови. По предварительной версии следствия, эти травмы россиянка получила при падении с бетонного парапета, ограждающего пляж от волн во время прилива.

Это далеко не первый случай гибели российских туристов в море в Таиланде: так, в прошлом году один турист утонул, потому что отправился купаться, не обратив внимание на красные флаги, предупреждающие о запрете заходить в воду.